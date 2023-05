La Société du Grand Paris a référencé plus de 500 architectes et paysagistes qui seront amenés à concevoir les projets immobiliers qui pousseront sur les fonciers qu’elle maîtrise. Une manière de gagner du temps et de fluidifier la sélection de la maîtrise d’œuvre, pour la centaine de projets qu’il lui reste à développer autour des 68 futures gares du réseau du Grand Paris Express.