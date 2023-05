Le président de la FHF, Arnaud Robinet, réclame en ouverture du salon SantExpo le 23 mai 2023 deux "lois de programmation" : une pour la santé et une pour le Grand âge. Ces deux lois serviraient à concerter, évaluer et ajuster les politiques. Et identifier les "priorités transversales à la santé". Elles seraient aussi l'occasion de fixer des "trajectoires financières claires" pour mener à bien les chantiers complexes que sont la formation et l'évolution des métiers à horizon de 5 ans. Le recrutement et la fidélisation des personnels constituent, pour lui, "la mère de toutes les batailles".