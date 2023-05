Alors que la loi portant réforme des retraites ne prévoit quasi rien concernant les droits familiaux de retraite, instrument essentiel de réduction des inégalités entre hommes et femmes à la retraite, la Cour des comptes émet des recommandations en la matière dans son rapport sur l’application des lois de financement de la sécurité sociale publié mercredi 24 mai 2023. Il recommande de les simplifier et d’attribuer des droits moins en trimestres et plus en majoration de pension. Il recommande également de corriger les différences d’attribution des pensions de réversion.