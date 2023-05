À l’occasion de l’assemblée générale de Carrefour qui se tiendra le 26 mai prochain, Phitrust et dix actionnaires minoritaires parmi lesquels la Banque postale AM, Sycomore AM ou Groupama AM ont annoncé l’inscription à l’ordre du jour de deux questions sur la stratégie climat du distributeur français. "Les informations présentées par Carrefour nous ont conduits à nous interroger sur la stratégie climatique du groupe notamment sur ses objectifs du scope 3", indiquent-ils. Ces actionnaires, qui représentent 1,1 % du capital de Carrefour, questionnent la décision de l’entreprise de ne pas publier les données sur ces émissions indirectes dans son document d’enregistrement universel et celle de ne pas inclure les magasins franchisés dans le périmètre de réduction des émissions de scope 3. L’enseigne a d’ores et déjà répondu qu’elle apporterait les précisions demandées lors de son AG.