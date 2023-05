Les syndicats ukrainiens et moldaves rejoignent la Confédération européenne des syndicats

La fédération des syndicats d’Ukraine (FPU), la confédération des syndicats libres d’Ukraine (KVPU) et la confédération nationale des syndicats de Moldavie rejoignent la Confédération européenne des syndicats. "L’avenir de l’Ukraine et de la Moldavie est dans l’Union européenne", explique Luca Visentini, secrétaire général de la CES, vendredi 28 octobre 2022. "Les syndicats d’Ukraine et de Moldavie ont besoin du soutien et de la solidarité de la CES pour défendre les droits des travailleurs en ces temps difficiles et dangereux et pour aider à garantir que les intérêts des travailleurs soient représentés dans le processus d’adhésion", ajoute le dirigeant syndical. La CES regroupe désormais 92 organisations nationales.