Bordeaux Montaigne est la grande absente des investissements d’avenir en Nouvelle-Aquitaine – excepté un labex (1re vague) en archéologie et un projet multipartenarial pour l’orientation en 2020. L’université d’ALLSHS a peu ou pas répondu aux derniers appels à projets et les candidatures ERC y sont aussi moins nombreuses en 2023. Quelles sont les raisons de cette mise en retrait ? Le président Lionel Larré décrit un établissement démoralisé, en "manque de temps RH" pour répondre à ces financements compétitifs, critiquables sur le fond et mal taillés pour les SHS selon lui. Former les étudiants, éviter leur décrochage et leur précarisation reste sa priorité. Ses détracteurs fustigent, eux, "un manque de volonté" initial de son équipe, doublé d’un "souci de méthode" et d’incitations insuffisantes – tout en reconnaissant le sous-encadrement interne et un contexte difficile.