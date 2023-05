Une intersyndicale de l’ESR (FO, CGT, FSU, Unsa, CFDT, Sud, Unef, Fage, Union étudiante) appelle à une journée de grèves et de manifestations le 6 juin 2023, pour l’abrogation de la réforme des retraites. Elles soutiennent ainsi la proposition de loi du groupe LIOT visant à supprimer le recul de l’âge légal et l’allongement de la durée de cotisation et qui sera débattue à l’Assemblée nationale le 8 juin prochain. L’intersyndicale "appelle solennellement les députés à la responsabilité en votant favorablement ce texte". Elle tient aussi à rappeler "avec force", le principe des franchises universitaires qui constituent selon elle "garanties séculaires des libertés d’expression et de mobilisation au sein des universités" et condamne le "recours à la force pour empêcher la tenue de réunions et d’assemblées générales", ainsi que le passage au distanciel lors des journées de grève.