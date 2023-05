Le réseau EVA a présenté le 4 mai 2023 le bilan 2022 du CEP en Auvergne-Rhône-Alpes. 22 434 personnes ont bénéficié d’un accompagnement sur leur évolution professionnelle. C’est 18 % de plus qu’en 2021, une hausse supérieure à la moyenne nationale. Le délai d’accès au service a été réduit d’un jour en moyenne. Six nouveaux lieux d’accueil ont ouvert, portant leurs nombres à 127. La région Auvergne-Rhône-Alpes devient ainsi la première région en termes de sites. Comme en 2021, les bénéficiaires sont majoritairement issus des secteurs du commerce, de l’industrie et de la santé/social.