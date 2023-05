"Fin 2021, 5,7 millions de salariés travaillent dans la fonction publique, soit 21 300 de plus qu’un an auparavant", selon les chiffres définitifs publiés le 23 mai 2023 par l’Insee. L’institut note une nette augmentation dans la fonction publique territoriale, plus modérée dans la fonction publique hospitalière, mais une quasi-stabilité dans la fonction publique de l’État. L’Insee relève aussi un rebond des contrats aidés, après une baisse ces cinq dernières années, en particulier dans le versant territorial. Le nombre de contractuels est en forte augmentation dans les trois versants.