NOMINATIONS MINISTÈRE DE L’EUROPE. Par arrêté, Anne-Sophie Bellamyu-Briard est nommée conseillère en charge des relations avec le Parlement, de l’éducation et des partenariats avec le secteur privé au cabinet de la secrétaire d’État auprès de la ministre de l’Europe et des Affaires étrangères, chargée du développement, de la francophonie et des partenariats internationaux, à compter du 24 mai 2023. FPH. Plusieurs arrêtés prévoient des nominations au sein du...