De passage à Paris le 22 mai 2023, à l’occasion d’une conférence scientifique réunissant les deux prix Nobel français Albert Fert et Gérard Mourou, Reginald DesRoches, président de l’université privée américaine Rice (Texas), a expliqué à AEF info sa décision d’investir dans la location d’un hôtel particulier du Marais pour en faire le "hub" européen de Rice. "J’espère que ce centre nous permettra de créer des partenariats de long terme avec des établissements français et européens", dit-il, en souhaitant se distinguer des autres universités américaines déjà présentes à Paris. L’antenne, d’une surface d’environ 700 m², accueillera aussi les étudiants de Rice : "Dans cinq ans, nous pourrons accueillir quelque 500 ou 600 étudiants chaque année ici, pour des courts séjours ou pour des périodes plus longues d’un semestre ou d’une année", envisage le président, Américain d’origine haïtienne.