PSB obtient les accréditations internationales Amba et BGA

PSB obtient le renouvellement de son accréditation Amba pour son programme grande école et son MBA , pour la durée maximale de cinq ans, annonce l’école le 15 septembre 2020. 25 institutions françaises ont à ce jour l’accréditation britannique Amba. Par ailleurs, PSB devient la première école française à décrocher l’accréditation BGA. Cette nouvelle accréditation internationale liée à Amba, créée en 2019, "a pour objectif de mesurer la valeur créée par une business school pour l’ensemble de ses parties prenantes (étudiants, entreprises, professeurs et société civile) et se base sur trois piliers : l’amélioration continue, l’impact et le management responsable", explique un communiqué de presse. Cette accréditation est également accordée pour la durée maximale de cinq ans.