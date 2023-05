La loi "relative aux JOP de 2024 et portant diverses autres dispositions" a été publiée au Journal officiel, samedi 20 mai 2023. Ce texte autorise notamment l’expérimentation de traitements algorithmiques des images de vidéosurveillance, jusqu’au 31 mars 2025. Une mesure décriée à la fois par des partis politiques d’opposition, et par plusieurs associations et institutions, à l’instar de la CNCDH.