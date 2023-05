Alors que s’ouvre ce mardi 23 mai le salon SantExpo à la Porte de Versailles, la FHF et les conférences de directeurs et de présidents de CME des établissements publics de santé alertent les pouvoirs publics à propos du niveau de l’Ondam hospitalier de 2024. Cet Ondam 2024, évoqué dans le cadre de la préparation du prochain PLFSS, "ne doit pas être irréaliste et conduire à un financement par les établissements eux-mêmes" de mesures ciblées (revalorisations du travail de nuit, permanence des soins, statut des CCA) "au détour de plans de performance inadaptés et délétères", écrivent-ils.