Face à la multiplication des centres dentaires et ophtalmologiques dans certaines régions et aux graves dérives de certains d’entre eux, la loi promulguée le 19 mai 2023 au Journal officiel durcit leurs conditions d’ouverture en rétablissant l’agrément préalable des Agences régionales de santé (ARS) et renforce les contrôles et les sanctions. Les centres orthoptiques sont aussi concernés. Les centres de santé devront mieux informer leurs patients des noms et qualités de leurs praticiens dans leurs locaux, sur leur site internet… Ils auront l’interdiction de demander aux patients le paiement intégral des soins avant leur réalisation et devront les informer en cas de déconventionnement par l’assurance maladie.