Voici quelques actualités récentes intéressant la ville intelligente et durable :l’organisation par le Haut Conseil breton pour le climat de son premier forum ;le lancement par l’Ademe Île-de-France d'un réseau de conseillers "éolien et photovoltaïque" ;la signature d’une convention entre Enedis et la Nouvelle-Aquitaine ;l’inauguration d’une centrale photovoltaïque hybride par Ze Energy ;un bilan sur les plantations à Paris ;Anne Hidalgo entend réduire le plastique à usage unique dans la capitale ;un partenariat entre l’Anru et les agences de l’eau sur les Quartiers résilients ;…