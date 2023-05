Le tribunal administratif de Grenoble a rejeté le 22 mai 2023 la demande de suspension de deux délibérations du conseil municipal de Grenoble visant à transformer la SAIEM Grenoble habitat en ESH et à faire en sorte que la ville vende toutes ses actions sauf une à Adestia (filiale de CDC habitat) pour 37 millions d’euros. "Aucun des moyens soulevés n’apparaît de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité des délibérations contestées", indique la décision qu’AEF info a pu consulter et qu’attendaient notamment la ville de La Tronche et la métropole, également actionnaires de la SEM, qui doivent encore se prononcer sur le projet. La cheffe de file du groupe d’opposition municipale "Nasa", Cécile Cenatiempo, qui portait cette demande, a déposé un autre recours sur le fond, qui n’a pas encore été examiné par le TA. "La mobilisation se poursuit", réagit auprès d’AEF info Jean-François Lapiere, membre d’un collectif opposé au projet.