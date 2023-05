Les groupes LFI et écologiste membres de la Nupes à l’Assemblée nationale ont déposé lundi 22 mai 2023 un recours devant le Conseil constitutionnel pour contester plusieurs articles du projet de loi sur le nucléaire, définitivement adopté la semaine passée. Ces articles, notamment la suppression de l’objectif de baisse de la part du nucléaire à 50 % en 2035 et du plafond de production à 63,2 GW (art. 1A), les dispositions relatives au recrutement de personnel de droit privé par l’ASN (art. 11 bis), les dérogations au code de l’urbanisme et de l’environnement pour la construction de réacteurs ou encore les mesures relatives à l’hydrogène (art. 1B), contreviennent aux principes de la Charte de l’environnement, selon les députés. La "criminalisation" des militants écologistes introduite par l’article 13 est aussi contraire selon eux aux principes de la Déclaration des droits de l’homme.