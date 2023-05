Les députés du groupe Les Républicains organiseront, mercredi 31 mai 2023 dans l'après-midi, une convention dédiée au logement à l'Assemblée nationale, en vue de déboucher sur "cinq à six propositions concrètes" à destination du gouvernement, indique Thibault Bazin (Meurthe-et-Moselle) à AEF info le 22 mai, confirmant une information du Figaro. Ce rendez-vous organisé par le président du groupe LR à l’Assemblée, Olivier Marleix, sera coanimé par quatre parlementaires : Thibault Bazin, Marc Le Fur (Côtes-d’Armor), Émilie Bonnivard (Savoie) et Vincent Rolland (Savoie). Selon le quotidien, les présidents des fédérations du bâtiment et de l’immobilier devraient être présents et l'ancien ministre Jean-Louis Borloo a été sollicité pour conclure la rencontre.