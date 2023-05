Quel regard l’entreprise porte-t-elle sur les seniors ? C’est la question posée par le cabinet Oasys & Cie, dans une étude réalisée auprès de plus de 200 DG et DRH, publiée le 23 mai 2023. Alors que le report de l’âge légal de départ à la retraite va impliquer un allongement de la durée de vie au travail, les entreprises peinent à renouveler leur approche en matière d’emploi des salariés les plus expérimentés. Tout en reconnaissant leurs qualités professionnelles et leur implication, les employeurs continuent d’aborder la gestion des salariés âgés par le prisme de leur départ.