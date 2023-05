"Là où nous aurions sans difficulté apposé notre logo sur un relevé de discussion, nous ne pouvons discréditer notre signature en laissant à penser que la CFE-CGC se contente d’un rappel de la loi [dans l’ANI du 11 avril 2023 relatif à la transition écologique et au dialogue social] pour clore un cycle de 9 mois de travail et 12 séances de négociation", fait savoir la confédération, lundi 22 mai 2023. "Dans l’entreprise, aucune organisation syndicale digne de ce nom n’accepterait qu’un texte rappelant simplement la loi soit appelé accord syndical et que la direction demande qu’il soit signé par les délégués syndicaux. Il en va de même au niveau national interprofessionnel. Le rôle des partenaires sociaux est de créer par la négociation des droits nouveaux en phase avec les enjeux sociaux et sociétaux du moment", explique la CFE-CGC. Pour l’heure, la CFDT et la CFTC ont décidé de signer.