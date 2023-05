Le directeur d’une association est un cadre dirigeant s’il remplit les critères au regard de ses conditions d’emploi

Le directeur général d’une association qui signe les contrats de travail, représente la direction aux réunions de délégués du personnel, assiste aux assemblées générales, a le pouvoir d’engager financièrement l’association pour des montants importants et perçoit le salaire le plus élevé est un cadre dirigeant. C’est ce que retient la Cour de cassation dans un arrêt non publié du 27 mai 2020.