"Plus de 600 000 personnes" vont assister à la cérémonie d’ouverture des JOP de Paris 2024, annonce Gérald Darmanin, mardi 23 mai 2023. "On regardera qui pourra présenter une menace sur le sol national ce jour-là, en parfait accord avec la Cnil", prévoit le ministre, qui a signé un protocole sur la répartition des responsabilités pour sécuriser cette parade à hauts risques sur la Seine. "Trente-cinq mille" policiers et gendarmes, invités à "ne pas prendre de congés", seront mobilisés, indique le ministre, confiant concernant le concours de la sécurité privée.