"Les engagements pris par les employeurs des secteurs de l’animation et de l’éducation populaire nécessitent d’être soutenus financièrement." C’est ce que réclame l’organisation professionnelle Hexopée, qui représente ces secteurs, dans un communiqué de presse paru le 11 mai 2023. L’organisation patronale y demande la tenue d’une conférence des financeurs. Relayée dans une pétition signée à ce jour par 600 élus locaux et employeurs, la demande vise plus largement à pérenniser le modèle des associations et leur mission d’intérêt général.