Vendredi 19 mai 2023, le ministre de la Transformation et de la Fonction publiques s’est rendu à Quarré-les-Tombes, dans le sud de l’Yonne, pour inaugurer une maison France services. Aux côtés de Bernard Ragage, maire de la petite commune rurale, il a insisté sur l’accessibilité des services publics "à moins de 30 minutes" pour tous les Français. Le réseau France services, lancé en 2020, devrait ouvrir 150 espaces supplémentaires en 2023 pour atteindre 2 750 maisons et bus France services. Stanislas Guerini espère qu’un million de demandes sera traité chaque mois par les agents. Le bouquet de services publics offerts dans ces espaces ne cesse de s’enrichir et implique que les agents puissent continuer de se former pour répondre aux attentes des usagers.