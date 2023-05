Selon le baromètre publié par l'observatoire AXA ce 22 mai 2023, le taux d’absentéisme a connu une hausse significative de +41 % chez les cadres entre 2019 et 2022. Ce taux atteint 2,3 % en 2022 (1,7 % en 2019). Si les arrêts sont plus fréquents parmi les salariés des grandes entreprises, les salariés des petites entreprises s’arrêtent plus souvent depuis la crise sanitaire. Le coût direct pour les entreprises est en hausse constante de +19 %. Il est de 4,4 % de la masse salariale sur le portefeuille de salariés couverts par l’assureur.