Avec 3,7 milliards d'euros de concours financiers engagés, à fin 2022, dans le cadre du NPNRU, sur les 14 Md€ prévus, l'Anru et ses partenaires saluent "l'accélération" de la mise en oeuvre de ce second programme de rénovation urbaine, lancé en 2014 mais qui a peiné à se déployer sur les territoires. Depuis le lancement du programme, l'agence a décaissé plus d'un milliard d'euros, dont près de 521 M€ en 2022, et validé les projets de 451 quartiers sur les 453 retenus. 416 ont déjà vu des chantiers s'engager sur leur périmètre.