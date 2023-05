9 000 élèves de terminale de plus qu’en 2022 se sont inscrits sur Parcoursup en 2023. Une conséquence de la hausse du nombre de lycéens, rapporte une note flash du Sies parue le 16 mai 2022 (1). Cette augmentation s’accompagne néanmoins d’une baisse de la proportion de lycéens ayant confirmé au moins un vœu, principalement dans la filière professionnelle. En série générale, la licence perd légèrement en popularité au profit des BTS et des CPGE. Les filières technologiques poursuivent cette année le report d’une partie de leurs vœux en BTS vers le BUT et la licence.