Le portail "Emploi.normandie.fr" a été officiellement lancé par la région Normandie en mai 2023, après une phase d’expérimentation menée l’année dernière. Ce nouveau service agrège les données issues de la plateforme nationale Hellowork, et recense à ce jour près de 70 000 offres d’emploi. Le site oriente également vers les offres de formation présentées par la collectivité et vers des offres de stages répertoriées sur la plateforme développée par l’agence régionale de l’orientation et des métiers. Ce portail de la région Normandie répond aussi à une volonté d’attirer des actifs venus d’autres régions, par une présentation des atouts du territoire et des opportunités d’emploi dans les principaux secteurs d’activité. Il comprend enfin un annuaire d’entreprises ainsi qu’une présentation par graphiques de la "dynamique d’emploi" en Normandie.