Comment la formation à la démarche scientifique se déploie dans les établissements d’enseignement supérieur et de recherche ? L’IGESR estime que sa mise en œuvre est "très inégale selon les filières et les cycles", dans un rapport daté d’avril 2023 et rendu public le 16 mai. Pour autant, celle-ci gagne en visibilité, grâce au renforcement de l’interdisciplinarité et du "rôle accru" des universités dans le dialogue science-société. Mais ce mouvement "s’avère fragile" en ciblant une faible part d’étudiants et pas assez des publics stratégiques. La mission formule 18 recommandations.