Dans un rapport publié jeudi 18 mai 2023, la Banque mondiale détaille "le rôle clé des villes pour mener des actions en faveur du climat" et invite celles-ci à "œuvrer de concert avec les gouvernements nationaux, le secteur privé et la société civile" pour accentuer les effets de leur politique. Énumérant une série de recommandations pour "rendre les villes vertes, résilientes et inclusives dans un climat changeant", l’institution propose de recourir à cinq instruments de façon concomitante : l’information, l’incitation, l’assurance, l’intégration et l’investissement.