À l’occasion de la présentation de l’ouvrage collectif "L’apport européen et international au droit au logement : normes, contentieux et plaidoyer", des chercheurs appellent à utiliser les plaintes collectives pour maintenir et renforcer le droit au logement, comme l’ont fait les défenseurs du climat. L’ouvrage de 200 pages, qui mêle des analyses d’avocats, d’universitaires et de membres d’ONG, passe aussi en revue les droits et les obligations des États européens en matière de logement.