"Un projet collectif et équitable." C’est ainsi que le secrétariat général à la planification écologique décrit le "plan d’actions" présenté par la Première ministre, lundi 22 mai 2023, devant les membres du Conseil national de la transition écologique. Il doit permettre d’atteindre l’objectif de réduction de 50 % des émissions de gaz à effet de serre du pays en répartissant l’effort entre les acteurs économiques et les ménages et en faisant porter la moitié du fardeau sur le secteur productif. Des incertitudes pèsent cependant sur l’importance des puits de carbone à cet horizon.