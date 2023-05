Classée à la 2e place régionale - et à la 3e place des universités au niveau national - des déposants de brevets par l’Inpi, l’université de Bordeaux n’est pas pour autant dans une stratégie "tout brevet". Elle vise davantage à faire de l’innovation "l’affaire de tous" en interne. En multipliant les tiers-lieux (créativité, co-working, hôtels d’entreprises). Mais aussi en s’appuyant sur une plate-forme collaborative recensant ses expertises et ses outils scientifiques. Baptisée The Hub, c’est un des maillons de son projet de PUI, qui veut doubler le nombre de start-up créées d’ici à 2030.