Marqué par la guerre en Ukraine, le G7 d’Hiroshima a suscité la déception en matière de climat. En cause, "la résistance du Japon à l’abandon progressif de la production d’électricité à partir du charbon et l’insistance de l’Allemagne sur l’augmentation des investissements publics dans le gaz", décrypte l’expert d’E3G Alden Meyer. Le G7 estime en effet que les investissements gaziers "peuvent se révéler appropriés", ce qui va à l’encontre des derniers rapports du Giec et de l’Agence internationale de l’énergie.