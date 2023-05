Deux mesures du règlement arbitral s’appliquent depuis le 15 mai. La consultation longue d’inscription chez le médecin traitant pour les personnes en ALD sans médecin traitant qui voit son tarif fixé à 60 € (72 € DROM). Une majoration de 15 € pour prise en charge d’un patient dont le médecin n’est pas le médecin traitant dans les 48 heures suivant l’adressage par un service d’accès aux soins (hors horaires de PDSA) est facturable à l’Assurance maladie (20 cotations hebdomadaires maximum). La revalorisation de 1,50 € de la consultation (1,80 € DROM) s’appliquera, elle, au 1er novembre aux consultations et visites de référence des médecins généralistes, via la revalorisation de la majoration MMG. Elles passeront ainsi de 25 € à 26,5 € et de 30 € à 31,5 € pour les enfants de moins de 6 ans. L’avis ponctuel de consultant passera à 56,50 € et les consultations complexes à 47,50 €.