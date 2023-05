IGN. Jeanne Strausz, administratrice de l’État hors classe, est renouvelée dans ses fonctions de secrétaire générale de l’Institut national de l’information géographique et forestière, pour une durée de trois ans, à compter du 1er juillet 2023. INRAP. Un arrêté modifie l’arrêté du 16 mars 2004 fixant les montants et les modalités d’attribution des primes et indemnités susceptibles d’être allouées à certains agents de l’Institut national de recherches archéologiques...