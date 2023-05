Réseaux électriques, photovoltaïque et éolien offshore : tels sont les trois axes de travail du PEPR Tase (technologies avancées des systèmes énergétiques), lancé par Sylvie Retailleau, lundi 22 mai 2023 à Grenoble. Ce PEPR est co-porté par le CNRS et le CEA. La ministre de l'ESR, accompagnée de Bruno Bonnell, SGPI, en a profité pour échanger avec les scientifiques et leur demander comment améliorer le système. Elle compte en effet utiliser les PEPR comme "outils exploratoires" pour lancer des agences de programmation thématiques autour des ONR, à la suite de la mission Gillet.