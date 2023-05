Une semaine après les annonces du président de la République sur la réforme du lycée professionnel, l’Association française pour le développement de l’enseignement technique a organisé un colloque sur la voie professionnelle. Interrogé par AEF info, le président de l’Afdet, Philippe Dole, revient sur la manière dont celle-ci s’articule avec l’apprentissage. Relevant une "nécessaire complémentarité entre l’enseignement professionnel et le contrat d’apprentissage", il estime qu'"il n’y a donc pas lieu d’opposer un modèle à un autre" et souhaite "que la loi consolide la cohabitation entre les deux voies". "Ce qui est important pour un jeune, c’est de pouvoir développer ses compétences tout au long de sa vie, avance Philippe Dole. Peu importe la voie, l’objectif est de sortir de formation avec des acquis et un emploi, de pouvoir évoluer par la suite et reprendre une formation si nécessaire."