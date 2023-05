En tant que financeur des organismes de logement social, Action logement est l’un des principaux réservataires, au côté de l’État et des collectivités. À ce titre, l’organisme paritaire est particulièrement concerné par la réforme de la gestion en flux des droits de réservation qui entrera en vigueur le 24 novembre 2023. Une réforme abordée "sereinement", assure Christophe Simons, directeur de l’offre et du placement locatif chez Action logement services. Il détaille pour AEF info, lundi 22 mai, le travail conduit par ALS pour dresser l’état des lieux des droits de réservation et les modalités de calcul en flux, désormais approuvées par les organismes HLM. Si Christophe Simons estime que la réforme est bien avancée dans la plupart des régions, il relève toutefois que l’Île-de-France fait encore l’objet de débats entre réservataires.