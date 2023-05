EMPLOI PRUD’HOMMES. Un arrêté du 12 mai 2023 fixe le calendrier de dépôt des candidatures et la liste des sièges à pourvoir dans le cadre de désignations complémentaires de conseillers prud’hommes pour le mandat prud’homal 2023-2025. RESSOURCES HUMAINES LOI JO 2024. La loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions est publiée. Ce texte prévoit notamment des dérogations...