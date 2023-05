La loi "relative aux JOP de 2024 et portant diverses autres dispositions" a été publiée au Journal officiel, samedi 20 mai 2023. Ce texte autorise notamment l’expérimentation de traitements algorithmiques des images de vidéosurveillance, jusqu’au 31 mars 2025. Une mesure décriée à la fois par des partis politiques d’opposition, et par plusieurs associations et institutions, à l’instar de la CNCDH. La loi permet en outre l’utilisation de scanners corporels, étend le "criblage", et crée un nouveau délit de maintien sans motif légitime sur l’aire de compétition d’une enceinte sportive.