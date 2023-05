Retrouvez en bref quelques actualités récentes en matière d’aménagement et d’urbanisme :la réaction de l’AMF au projet de loi Industrie verte présenté par le gouvernement ;l’incitation d’Élisabeth Borne aux cadres dirigeants de l’État à plus d’innovation ;le décès de l’architecte-urbaniste Philippe Panerai ;le rapport du député Alexandre Holroyd sur les écoles d’architecture ;le Mooc sur les bâtiments et le changement climatique proposé par l’Observatoire de l’immobilier durable ;le promoteur Spirit retenu pour une cité-jardin à Saint-Etienne.