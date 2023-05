La nouvelle version du projet de loi "plein-emploi" prévoit de "confier aux communes la qualité d’autorité organisatrice du jeune enfant" et de doter la stratégie nationale d’objectifs de formation et d’offre d’accueil. Le schéma pluriannuel d’offre d’accueil est rendu obligatoire pour les autorités organisatrices de plus de 3 500 habitants. Il est aussi prévu d’enrichir les missions des relais petite enfance rendus obligatoires pour celles de plus de 10 000 habitants. Dans les zones sur-dotées, les projets d’ouverture d’EAJE devront obtenir l’aval de l’autorité organisatrice.