Eni Tarbes : la question du statut de l'école doit être « rapidement traitée » selon l'Aeres. Elle « n'est plus cruciale » pour Talal Masri

« La question du statut de l'Énit (École nationale d'ingénieurs de Tarbes) doit être rapidement traitée avec le souci de privilégier le projet d'école tout en maintenant le rôle fédérateur de l'Énit au sein du bassin tarbais », affirme le rapport d'évaluation de l' Aeres rendu public en octobre 2010. Interrogé par AEF le 29 mars 2011, Talal Masri, directeur de l'Énit depuis septembre 2010, considère que « cette idée de changement de statut était originale avant la mise en place des RCE ». L'Énit a accédé à l'autonomie le 1er janvier 2011, et depuis, cette question du statut est un « point de détail » qui « n'est plus crucial », estime-t-il. « Les RCE nous ont forcés un peu à nous prendre en main et à structurer davantage les axes de l'établissement », explique-t-il. Il considère que le passage à l'autonomie est « le meilleur démonstrateur pour dire qu'un établissement est capable de se prendre en main ».