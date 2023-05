La ville de Lyon va faire évoluer, à partir de 2024, ses tarifs de stationnement, afin notamment "d’encourager l’usage de véhicules plus sobres et moins polluants", fait-elle savoir mercredi 17 mai 2023. Les nouveaux tarifs, progressifs, prendront ainsi en compte "l’impact global des véhicules sur l’environnement et l’occupation du domaine public", s'appuyant sur "les informations techniques de la motorisation et du poids des véhicules". Les véhicules les plus lourds, comme les SUV, devront payer un tarif majoré, y compris s'ils sont électriques.