AU JO du 18 mai IGESR. Un décret porte nomination dans un emploi d’inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche du groupe I, à compter du 1er janvier 2023, pour une durée de cinq ans. Un arrêté porte nomination dans un emploi d’inspecteur général de l’éducation, du sport et de la recherche du groupe II, à compter du 1er janvier 2023, pour une durée de cinq ans. Il s’agit des IGESR ayant intégré le corps des administrateurs de l’État et qui sont ainsi...