La Première ministre, Élisabeth Borne, a reçu les cinq confédérations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel, mardi 16 et mercredi 17 mai 2023. Cette première reprise de contact après des mois de conflit social ne remet nullement en cause leur opposition frontale vis-à-vis de la réforme des retraites. Au-delà de cette revendication commune, les questions de pouvoir d’achat ou de révision des ordonnances de 2017 ont été longuement développées par les représentants syndicaux. Et, plus largement, ils demandent un aggiornamento des règles de fonctionnement tripartite. La cheffe du gouvernement doit recevoir les représentants des trois organisations patronales la semaine prochaine, puis envisage de proposer une réunion multilatérale pour caler un agenda social mêlant concertations avec les partenaires sociaux et négociations autonomes entre syndicats et patronat.