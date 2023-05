Lancée en avril 2022 pour six mois, puis prolongée en octobre dernier au moins jusqu’à l’été 2023, la mission confiée à Jildaz Ecolan a finalement été pérennisée au sein de la DGAFP, cet administrateur de l’État étant depuis fin 2022 chargé de mission "logement" auprès du service des politiques sociales, salariales et des carrières de la direction. Sa mission est de faire des "préconisations au fil de l’eau", indique le ministère de la Transformation et de la Fonction publiques à AEF info. Une feuille de route interministérielle devrait prochainement être finalisée. Le logement est l'"une des préoccupations premières" de Stanislas Guerini, souligne son entourage. La facilitation de l’accès au logement pour les agents fait partie des axes de travail du chantier Fonction publique + (offre de logements, connaissance des dispositifs), l’un des quatre inscrits à l’agenda social 2023.