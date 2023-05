Le Conseil constitutionnel valide l'essentiel du projet de loi "relatif aux Jeux olympiques et paralympiques de 2024 et portant diverses autres dispositions", dans une décision rendue mercredi 17 mai 2023. Sur l'expérimentation de caméras dites "augmentées", il émet simplement une "réserve d'interprétation" liée à la fin des conditions ayant justifié leur autorisation. Le Conseil constitutionnel censure uniquement l'article relatif aux échanges d'information entre l'agence française de lutte contre le dopage et Tracfin.